- Biroul Federal de Investigatii a infiintat un site pentru a aduna informatii, fotografii sau inregistrari video cu sustinatorii presedintelui american Donald Trump care au luat cu asalt Capitoliul la Washington, relateaza dpa.

- Luarea cu asalt a Capitoliului de catre susținatorii lui Donald Trump, hotarați sa impiedice validarea lui Joe Biden ca președinte, a prins nepregatite instituțiile care ar fi trebuit sa protejeze uriașul complex parlamentar, dar și pe cei care iși desfașoara activitatea acolo. 4 oameni au murit, 14…

- Au fost doar cateva secunde, insa scena s-a transformat in simbol al asaltului violent asupra Capitoliului din Washington comis miercuri de simpatizanti ai presedintelui in exercitiu Donald Trump. Un barbat deghizat in bizon, cu o caciula de blana, cu coarne, si aflat la bustul gol a prezidat pentru…

- Printre protestatarii care au patruns in Capitoliul SUA miercuri se numara și Jake Angeli – ușor de recunoscut cu fața vopsita, purtand blana și caciula sa cu coarne. El este un susținator al Qanon a carui prezența la manifestațiile de dreapta din Arizona a devenit o obișnuința in ultimul an, potrivit …

- Mai multe mass-media ultraconservatoare au minimizat miercuri gravitatea intruziunii sustinatorilor presedintelui in exercitiu Donald Trump in Capitoliul de la Washington, evocand o furie legitima si acuzand, fara dovezi, extrema stanga ca s-a infiltrat in aceasta miscare, informeaza joi AFP.…

- Femeia care a murit miercuri in timpul incidentelor din sediul Congresului SUA a fost impuscata de politia Capitoliului, a anuntat seful politiei din Washington, transmite AFP, informeaza AGERPRES . “Agenti in uniforma ai politiei Capitoliului i-au infruntat (pe manifestantii care au patruns in cladire)…

- Congresul Statelor Unite ar fi trebuit sa valideze miercuri victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din Statele Unite, insa procesul a fost suspendat, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului din Washington. La inceputul lunii noiembrie, democratul Joe…