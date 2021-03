Doi agenti din cadrul politiei Capitoliului au depus plangere impotriva fostului presedinte american Donald Trump, pentru incitare la asaltul violent lansat la 6 ianuarie impotriva legislativului american, informeaza miercuri AFP. Un politist a murit si cateva zeci au fost raniti in timpul acelui asalt care a marcat profund SUA. Cei doi politisti care au semnat plangerea, James Blassingame si Sidney Hemby, sustin ca au suferit "rani fizice si psihologice" in timpul confruntarilor, incurajate potrivit lor de Donald Trump, aflat in ultimele zile de mandat si care refuza categoric sa-si recunoasca…