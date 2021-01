Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al SUA Joe Biden a declarat joi ca este convins ca manifestanti antirasisti ar fi fost tratati „foarte diferit”, in comparatie cu modul in care au fost tratati sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump care au provocat haos la Washington. „Daca aceasta ar fi fost o manifestare…

- Dupa o zi de haos care a zguduit America, presedintele in exercitiu Donald Trump, acuzat de presedintele ales Joe Biden ca a subminat democratia, a lansat joi un apel – rar – la ‘reconciliere’, condamnand un ‘atac odios’ asupra Capitoliului, informeaza AFP. Intr-o inregistrare video ce marcheaza o schimbare…

- Dupa o zi de haos care a zguduit America, presedintele in exercitiu Donald Trump, acuzat de presedintele ales Joe Biden ca a subminat democratia, a lansat joi un apel - rar - la "reconciliere", condamnand un "atac odios" asupra Capitoliului, informeaza AFP.Intr-o inregistrare video ce marcheaza o schimbare…

- Dupa o zi de haos care a zguduit America, presedintele in exercitiu Donald Trump, acuzat de presedintele ales Joe Biden ca a subminat democratia, a lansat joi un apel - rar - la "reconciliere", condamnand un "atac odios" asupra Capitoliului, informeaza AFP. Intr-o inregistrare video ce marcheaza o…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden l-a acuzat joi pe Donald Trump ca a ''declansat un atac nemilos asupra institutiilor'' democratice americane, dupa ce sustinatori ai acestuia au invadat miercuri incinta Capitoliului, relateaza AFP. ''Ieri a fost in ochii mei una…

- Președintele ales al SUA a lansat un apel catre Donald Trump in care i-a cerut sa iasa la televiziune și sa ceara susținatorilor sai, care au patruns in cladirea Capitoliului, sa se retraga. Joe Biden a reacționat miercuri, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au patruns in sediul Congresului, reunit…

- Președintele ales al SUA, Joe Biden, s-a adresat miercuri națiunii pe fondul asedierii Congresului american de catre susținatorii lui Donald Trump: Democratia noastra se afla sub un asalt fara precedent. Un asalt asupra citadelei libertatii, a Capitoliului insusiVreau sa fie foarte clar, scenele…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a promis marti ca va raspunde atacurilor cibernetice pe scara larga atribuite Rusiei, acuzandu-l pe Donald Trump de inactiune, informeaza AFP. "Nu putem lasa acest lucru fara raspuns", a declarat Joe Biden, care va prelua functia de presedinte al SUA pe 20 ianuarie.…