Stiri pe aceeasi tema

- Comisia speciala a Camerei Reprezentantilor care investigheaza violentele comise la Capitoliu in ianuarie 2021 a recomandat, luni, Departamentului Justitiei din SUA sa il puna sub acuzare pe fostul presedinte Donald Trump pentru patru presupuse infractiuni.

- Comisia speciala a Camerei Reprezentantilor care investigheaza violentele comise la Capitoliu in ianuarie 2021 a recomandat, luni, Departamentului Justitiei din SUA sa il puna sub acuzare pe fostul presedinte Donald Trump pentru patru presupuse infractiun

- Comisia parlamentara de ancheta a luarii cu asalt a Capitoliului la 6 ianuarie 2021 recomanda ca fostul presedinte republican Donald Trump sa fie inculpat penal cu privire la patru acuzatii penale, potrivit reprezentantului democrat din Maryland Jamie Raskin relateaza BBC News. Comisia cere ca Trump…

- Comisia parlamentara de ancheta a luarii cu asalt a Capitoliului la 6 ianuarie 2021 recomanda ca fostul presedinte republican Donald Trump sa fie inculpat penal cu privire la patru acuzatii penale, potrivit reprezentantului Jamie Raskin relateaza BBC News, potrivit news.ro. Fii la curent cu…

- Comisia parlamentara de ancheta privind asaltul asupra Capitoliului isi prezinta luni, 19 decembrie, concluziile si urmeaza sa voteze pentru a recomanda sau nu proceduri penale impotriva lui Donald Trump si a unor apropiati ai acestuia, conform AFP.

- Grupul de parlamentari americani care ancheteaza atacul impotriva Congresului desfasurat de partizani ai lui Donald Trump va recomanda mai multe inculpari, a anuntat marti liderul sau, democratul Bennie Thompson, citat de AFP.

- Fostul președinte american Donald Trump va fi convocat pentru a depune marturie sub juramant privind rolul sau la asaltul asupra cladirii Capitoliului in 6 ianuarie 2021, ziua in care forul legislativ american urma sa-l proclame invingator in alegerile prezidențiale pe Joe Biden. Comsia parlamentara…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a respins joi un recurs introdus de Donald Trump, care ii solicitase sa intervina in dosarul documentelor ridicate in aceasta vara de la resedinta sa din Florida, informeaza AFP. Asa cum obisnuieste, Curtea Suprema, care a fost profund revizuita de fostul presedinte republican,…