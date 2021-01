Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, l-a acuzat joi pe Donald Trump ca a ''declansat un atac nemilos asupra institutiilor'' democratice americane, dupa ce sustinatori ai acestuia au invadat miercuri incinta Capitoliului, relateaza AFP. ''Ieri a fost in ochii mei una dintre cele mai intunecate…

- Seful statului ucrainean Volodimir Zelenski a salutat joi confirmarea alegerii lui Joe Biden la Casa Alba in pofida unui "atac oribil" al sustinatorilor lui Donald Trump asupra Congresului american, relateaza AFP. "Condamnam cu tarie violenta fara precedent impotriva Congresului american", a postat…

- Sistemul electoral "arhaic" al SUA nu indeplineste criteriile democratice, a declarat joi purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, dupa invadarea Capitoliului de catre sustinatorii lui Donald Trump, relateaza AFP. Dupa ce a afirmat ca este vorba despre o "afacere interna" pentru Washington,…

- Donald Trump a anunțat, intr-o declarație de presa, ca pe 20 ianuarie, ziua in care Joe Biden va fi investit in functia de președinte al SUA, „transferul de putere va fi facut in mod ordonat”, relateaza CNN. Președintele in exercițiu a dat publicitații un comunicat la scurt timp dupa ce Congresul SUA…

- Presedintele ales al SUA, democratul Joe Biden, a atras atentia miercuri ca democratia americana se afla sub un asalt fara precedent, transmite Reuters. Dupa atacul asupra Congresului al sutelor de sustinatori ai presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, presedintele ales Joe Biden a apreciat…

- Președintele ales al SUA a lansat un apel catre Donald Trump in care i-a cerut sa iasa la televiziune și sa ceara susținatorilor sai, care au patruns in cladirea Capitoliului, sa se retraga. Joe Biden a reacționat miercuri, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au patruns in sediul Congresului, reunit…

- Congresul Statelor Unite a inceput, miercuri, procesul de validare al rezultatului alegerilor prezidențiale. Susținatori ai lui Donald Trump au intrat in cladirea Capitoliului in timp ce acolo trebuia sa se desfașoare ședința pentru certificarea victoriei lui Joe Biden. In mai multe clipuri video se…

- Atmosfera este deosebit de tensionata in Washington DC. Susținatori ai lui Donald Trump au intrat in cladirea Capitoliului in timp ce acolo trebuia sa se desfașoare ședința pentru certificarea victoriei lui Joe Biden. Poliția este in alerta.