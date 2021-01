Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul cu caciula de blana și coarne, care intrat in cladirea Capitoliului la bustul gol și cu fața pictata, a fost identificat de presa americana drept Jake Angeli, un susținator infocat al lui Donald Trump și suporter al mișcarii QAnon.

- Gaze lacrimogene au fost folosite miercuri in rotonda Capitoliului din Washington, dupa patrunderea in cladire a sustinatorilor presedintelui in exercitiu Donald Trump, iar alesii au primit ordin sa-si puna masti de gaz, au declarat doi dintre ei pe Twitter, transmite AFP, potrivit Agerpres.…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, a fost evacuat din Capitoliului american, unde se afla miercuri pentru sesiunea comuna a Congresului, transmit agentiile internationale de presa. Inainte ca dezbaterile sa se transforme in haos, Mike Pence deschisese sedinta comuna…