Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat joi ''tristetea'' si ''furia'' dupa luarea cu asalt, in ajun, a sediului Congresului din Washington de catre sustinatori ai lui Donald Trump, relateaza Reuters si AFP. Potrivit cancelarului, acest asalt a avut la origine faptul ca presedintele in exercitiu al SUA nu si-a recunoscut infrangerea in fata adversarului sau democrat Joe Biden la scrutinul prezidential din 3 noiembrie.



"Am vazut cu totii, ieri, imaginile nelinistitoare ale asaltului asupra Congresului SUA, iar aceste imagini m-au infuriat si m-au…