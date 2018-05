Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi sunt invitati astazi intr-un pelerinaj, de la ora 16.00, la Manastirea Hadambu, intitulat „Drumul Crucii“. Procesiunea va incepe de la ora 16.00, dupa ce, anterior, de la 14.00, va fi sustinuta Denia celor 12 Evanghelii la manastire de catre un sobor de preoti. Pelerinajul va incepe…

- Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada sarbatorilor…

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc, duminica, cu o saptamana inainte de Paste, Floriile, ziua in care Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, fiind aclamat de discipolii lui si locuitorii orasului. In aceasta zi, enoriașii merg la biserica, iar cei care postesc au dezlegare la pește.

- Proaspat, congelat sau afumat, pestele este la mare cautare. Crestinii ortodocsi de stil vechi vor sarbatori maine Floriile, cand au dezlegare la peste.Dis-de-dimineata, locuitorii Capitalei au dat navala in piete ca sa cumpere acest produs. Cel mai solicitat a fost fitofagul.

- MESAJE DE FLORII: Cele mai frumoase FELICITARI DE FLORII MESAJE DE FLORII. Crestinii sarbatoresc de Florii atat intrarea lui Iisus in Ierusalim, cat si pe cei care poarta nume de flori. Anul aceasta, pregateste-te din timp si cauta cele mai frumoase mesaje de Florii. Surprinde persoanele dragi din…

- CALENDAR ORTODOX 2018: Traditia spune ca in sambata dinainte de Duminica Floriilor credinciosii duc ramuri de salcie la mormintele celor dragi, care nu mai sunt printre noi. Cunoscuta ca si Sambata lui Lazar, in aceasta zi Biserica face pomenirea invierii lui Lazar de catre Domnul Iisus Hristos infaptuita…

- Astazi, crestinii ortodocsi de stil vechi praznuiesc Intimpinarea Domnului, cunoscuta in popor sub denumirea de Stretenia. Aceasta este una din cele mai vechi sarbatori crestine și semnifica intilnirea fiecaruia dintre noi cu Dumnezeu. Mintuitorul a fost dus la Templul din Ierusalim de Sfinta Fecioara…