Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a recomandat miercuri inceperea negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina. Maia Sandu, președinta Republicii Modova a afirmat ca obiectivul de aderare este 2030. ”Astazi este o zi istorica”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, dupa anunțul…

- Europarlamentarul PNL, Siegfried Muresan, facut precizari referitoare la ce inseamna unda verde data de Comisia Europeana privind inceperea negocierilor de aderare la UE a Republicii Moldova.

- Comisia Europeana a recomandat miercuri inceperea negocierilor de aderare la UE cu Ucraina, Republica Moldova si Bosnia-Hertegovina, precum si acordarea statutului de tara candidata Georgiei, relateaza Reuters si AFP, conform Agerpres."Comisia Europeana recomanda Consiliului inceperea negocierilor…

- Comisia Europeana a recomandat miercuri inceperea negocierilor de aderare la UE cu Ucraina, Republica Moldova si Bosnia-Hertegovina, precum si acordarea statutului de tara candidata Georgiei, potrivit unui comunicat CE.

- Executivul Uniunii Europene va recomanda miercuri ca blocul comunitar sa deschida negocierile de aderare cu Ucraina si Moldova, odata ce aceste tari vor indeplini conditiile restante, au declarat luni doi oficiali europeni, citati de Reuters.

- Executivul Uniunii Europene va recomanda miercuri ca blocul comunitar sa deschida negocierile de aderare cu Ucraina si Moldova, odata ce aceste tari vor indeplini conditiile restante, au declarat luni doi oficiali europeni, citati de Reuters.Ambii oficiali UE au declarat ca aceasta recomandare inseamna…

- Republica Moldova are o șansa reala de a incepe negocierile de aderare inainte de finalul acestui an. Mesajul optimist vine din partea europarlamentarului roman, Siegfried Mureșan, potrivit caruia Republica Moldova face progrese considerabile in implementarea reformelor. Potrivit oficialului, in aceasta…

- Republica Moldova are o șansa reala de a incepe negocierile de aderare inainte de finalul acestui an. Mesajul optimist vine din partea europarlamentarului roman, Siegfried Mureșan, potrivit caruia Republica Moldova face progrese considerabile in implementarea reformelor. Potrivit oficialului, in aceasta…