Așa ții angajații la muncă! Producătorii chinezi de Iphone vor majora de patru ori bonusurile date muncitorilor Grupul taiwanez Foxconn a promis marti ca va majora de patru ori bonusurile acordate angajatilor care accepta sa ramana in cadrul uzinei de la Zhengzhou, China, in pofida restrictiilor dure introduse la aceasta uzina din cauza cazurilor de Covid, transmite Reuters, conform Agerpres.

