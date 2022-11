Așa tată, așa fiu! Băiatul lui Bănică jr., noua vedetă a TVR Moștenitorul lui Ștefan Banica Jr., merge pe urmele tatalui sau și duce tradiția mai departe pe scena teatrului dar și prin intermediul micilor ecrane. Radu Ștefan a semnat cu televiziunea publica pentru o noua emisiune-concurs de talente, ”Vedeta familiei”! Noua producție de televiziune va incepe weekendul viitor la TVR1. Student in ultimul an la Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica ”I.L. Caragiale”, Raducu, baiatul cel mare al Ștefan Banica Jr. a urcat de multe ori pe scena operetei, Teatrului de Comedie dar și a Teatrului Național din București și a a avut participari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

