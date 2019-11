Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 27 nov – Sputnik. Potrivit cotațiilor anunțate de Banca Naționala a Moldovei (BNM) pentru miercuri, 27 noiembrie, un dolar american echivaleaza cu 17,39 lei, un euro – cu 19,16 lei, o hrivna ucraineana – cu 72 de bani, un leu romanesc – cu 4,01 lei moldovenești, o rubla ruseasca – cu 27…

- CHIȘINAU, 21 nov – Sputnik. Noțiunile ”intravilan” și ”extravilan”, fiind depașite in timp, vor fi excluse din Legea cu privire la principiile urbanismului si amenajarii teritoriului. In acest sens a fost inaintat un proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, avizat…

- CHIȘINAU, 20 nov – Sputnik. Premierul Republicii Moldova, Ion Chicu, a revenit din vizita de lucru, de o zi, efctuata in Federația Rusa. Chicu a aterizat cu puțin timp in urma, pe Aeroportul Internațional Chișinau, unde a invitat jurnaliștii la o conferința de presa. Va crește sau nu prețul…

- Pe 21 octombrie, candidatul la funcția de primar al municipiul Chișinau Ion Ceban a venit cu mai multe promisiuni pentru locuitorii Capitalei, in cadrul unei conferințe de presa. Ceban a subliniat ca, in cazul in care va caștiga șefia la Primaria Chișinau, se va concentra pe cateva domenii prioritare,…

- La Chișinau s-a desfașurat SuperNova - Digital Summit Chisinau 2019 care i-a adunat la un loc pe experții unor companii de top din mai multe țari. Conferința se desfașoara pentru al doilea an consecutiv. Scopul proiectului este de a dezvolta piața de publicitate din Moldova prin intermediul…

- CHIȘINAU, 15 oct – Sputnik. Meteorologii au emis astazi o noua alerta, cod galben de ceața. Avertizarea intra in vigoare, maine 16 octombrie, la ora 01:00 13:00 și va fi valabila pana la ora 12:00. In perioada indicata se prevede ceata cu vizibilitatea de 200 de metri si mai putin. In context,…

- Fotbaliștii moldoveni, jucand pe teren propriu, nu au reușit sa-și invinga adversarul. Urmariți in galeria fotografica Sputnik secvențe din timpul meciului. In noiembrie, echipa naționala a țarii noastre urmeaza sa mai joace doua meciuri in cadrul preliminariilor Campionatului European 2020:…

- CHIȘINAU, 19 sept – Sputnik. Valul de aer polar ajunge și in Moldova. De astazi, temperaturile nocturne vor fi aproape ca de iarna. Valorile termice maxime vor oscila joi intre 18 și 20 de grade Celsius. Nocturnele vor cobori pana la 3..5 grade. Vineri se va raci și mai mult – temperaturile…