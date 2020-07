Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Imnului National a fost sarbatorita, miercuri, in fata statuii voievodului Mihai Viteazul din Sfantu Gheorghe de un grup restrans de persoane, desi primarul municipiului, Antal Arpad, s-a opus organizarii manifestarilor din considerente de siguranta, avand in vedere contextul epidemiologic actual.…

- Ziua Imnului Național va fi sarbatorita miercuri, 29 iulie, in toate unitațile din cadrul Garnizoanei Sfantu Gheorghe, prin ceremonii militare, precum și printr-un program artistic organizat de Asociația „Calea Neamului”, membra a Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș, și Grupul…

- Conform datelor furnizate azi de catre Grupul de Comunicare Strategica, numarul cazurilor noi de imbolnavire cu Covid-19 in Romania a crescut de ieri la 1.104. Dintre acestea, 129 sunt in Argeș! 167 de cazuri noi au fost raportate in București, 131 in Dambovița și 120 in Prahova. In cinci județe – Tulcea,…

- Stefan Octavian Iosif, poet si traducator, s-a nascut la 11 octombrie 1875, la Brasov. Tatal sau, Stefan Iosif, era profesor de elina si germana, se arata in „Dictionarul general al literaturii romane” aparut sub egida Academiei Romane (Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2005). A urmat timp doi…

- Zilele trecute, finanțatorul FCSB a fost surprins de Click.ro ieșind din curtea casei cu un bolid Mercedes GLE in valoare de cel puțin 100.000 de euro cu care s-a indreptat spre campul din apropiere, unde il așteptau oile. Citeste si: Presa din strainatate il acuza pe Gigi Becali ca ascunde…

- Biblioteca Județeana „Bod Peter” din Sf.Gheorghe iși reia, astazi, parțial activitatea cu publicul, aplicand regulile obligatorii ale starii de alerta in cazul bibliotecilor. Reprezentanta instituției, Varga Zsuzsa, a menționat ca primirea cititorilor se va face in gradina de la colțul cladirii bibliotecii,…

- In cuprinsul lucrarii Permanenta convietuirii pasnice * Allando bekes egymas mellett eles, editata de Fundatia „Armonia” pentru familiile etnic mixte din Romania, București, 1996 (ediție ingrijita de Ștefan Rab), istoricul clujean Vasile Lechințan prezinta cateva momente ale solidaritații dintre romani,…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna, Tamas Sandor (UDMR), a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca autoritatile de la Bucuresti se comporta de parca „soarta unei tari ar fi o aventura de o noapte”, apreciind ca „indecizia” este principala caracteristica a acestora. „De mai…