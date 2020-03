Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul actor Tom Hanks a anuțat pe rețelele de socializare ca el și soția lui au fost testați pozitiv cu Coronavirus in Australia, unde se afla pentru filmarile unui film despre Elvis Presley. Actorul a declarat ca amandoi s-au simțit obosiți și au avut simptome de raceala. Și-au facut analize, iar…

