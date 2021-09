Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile clubului de fotbal Manchester United au crescut spectaculos, dupa ce Cristiano Ronaldo s-a transferat la celebrul club. Valoarea de piata a clubului a ajuns la 3 miliarde de dolari. Actiunile clubului de fotbal Manchester United au crescut cu 7% vineri dupa-amiaza, la bursa americana,…

- Manchester United a anunțat transferul atacantului Cristiano Ronaldo de la Juventus: „Manchester United este incantata sa confirme ca a ajuns la un acord cu Juventus pentru transferul lui Cristiano Ronaldo”, a transmis clubul, adaugand ca starul trebuie acum sa faca vizita medicala și sa ajunga și…

- Cristiano Ronaldo s-a intors la Manchester United! Dupa ce clubul a facut anunțul transferului, site-ul oficial nu a mai putut fi accesat, asemenea momentului in care Barcelona a anunțat plecarea lui Leo Messi.

- Transferul lui Cristiano Ronaldo (36 de ani) la Manchester City prinde contur. Mutarea i-ar șoca pe fanii lui Manchester United, clubul la care portughezul a evoluat intre 2003 și 2009. Actuala fereastra de mercato ar putea aduce inca un transfer major dupa ce Lionel Messi a semnat cu PSG. Cristiano…

- Branson a vandut peste 10 milioane de actiuni, intre 10 si 12 august, potrivit unei declaratii depuse la autoritatea de reglementare a sectorului financiar. Vanzarea a avut loc la o luna dupa ce compania de turism spatial a finalizat primul zbor de testare in spatiu cu echipaj complet, cu Branson la…

- Atletico Madrid i-a luat "bijuteria" lui Udinese Calcio. Campioana Spaniei a oficializat transferul lui Rodrigo de Paul și a platit clubului italian 35 de milioane de euro pentru jucator. Mijlocașul argentinian a semnat un contract pe 5 sezoane cu "Los Colchoneros".

- Clubul german Borussia Dortmund a confirmat joi transferul fotbalistului englez Jadon Sancho la Manchester United pentru suma de 85 de milioane de euro, transmite presa internationala. Intr-un comunicat, Dortmund a indicat ca a ajuns la un acord cu United, care va plati o "indemnizatie…

- Dupa transferurile lui Sergio Aguero, Eric Garcia, Emerson și Memphis Depay, Barcelona pregatește un adevarat șoc pe piața transferurilor: aducerea lui Cristiano Ronaldo langa Messi, pe Camp Nou. Atacantul in varsta de 36 de ani intra in ultimul an de contract cu Juventus și pare determinat sa plece…