- Imagini exclusive, așa cum v-au obișnuit paparazzii Spynews.ro! Dupa ce Bianca Dragușanu a declarat ca s-a desparțit de Alex Bodi și ca nu mai au nicio treaba unul cu celalalt, i-am surprins pe aceștia in cadrul unei intalniri cu scantei, la un restaurant de fițe! Cei doi s-au certat și au plecat separat!

- A participat la numeroase scene de acțiune, insa nici dansul nu pare sa ii fie strain. Jean-Claude Van Damme demonstreaza inca o data ca varsta este doar un numar. Celebrul actor s-a filmat in timp ce dansa pe ritmuri romanești,pe o piesa extrem de cunoscuta, „Save me” si a postat clipul pe Facebook.…

- Așa cum spun și versurile melodiei sale, „hocus pocus, apar banii”, Selly a aratat ca nu sta rau deloc la capitolul financiar. Celebrul vlogger a mers sa faca un schimb de bancnote, insa a fost „asaltat” de admiratoare, in public. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Interpreta Katy Rain iși surprinde fanii din nou. Recent a lansat videoclipul piesei „Salveaza-mi lumea”. Katy Rain iși croiește o cariera peste Prut. Artista lucreaza neincetat asupra pieselor pe care le lanseaza. Iar cel mai recent cantec este „Salveaza-mi lumea”, unul ce iți induce o stare de liniște…

- Katy Rain lanseaza „Salveaza-mi lumea”, o piesa cu un mesaj aparte și cu un videoclip plin de metafore, ce scoate in evidența povestea din spatele versurilor. Compus de catre artista alaturi de Corneliu Bucataru, George Sava, Marin Capațana și Artur Corcodel, single-ul „Salveaza-mi lumea” este o declarație…

- Victor a aratat ca s-a gandit la toate, caci a lasat acasa costumele de firma și s-a imbracat in haine lejere, respectiv intr-un tricou și o pereche de pantaloni scurți, iar in picioare a optat pentru o pereche de slapi. Nu stim daca a fost cea mai buna alegere, deoarece sunt cam incomozi pentru…

- Cine a auzit de gatit? Adi Popa și iubita cumpara mancare la pachet! Bruneta, tratata ca o adevarata regina de celebrul fotbalist! Imagini de senzație cu cei doi ”porumbei”, surprinse de catre paparazzii Spynews.ro!

- In timp ce clanurile interlope isi impart cu maceta teritoriile din capitala, Nutu Camataru nu a uitat de vechea sa pasiune pentru cai. @florentinjon ♬ sunet original - assuyasmina Celebrul interlop a renuntat la animalele salbatice, dupa ce, in urma cu cattiva ani, in urma perchezitiilor,…