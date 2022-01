Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului pentru Mediu a anuntat, joi, ca in etapa a treia a Programului Rabla pentru Electrocasnice au fost utilizate 9.585 de vouchere pentru aspiratoare, din cele 11.400 de vouchere generat, reprezentand 84%. De asemenea, au fost utilizate 2.324 de vouchere pentru aparate de aer conditionat,…

- AFM a transmis, joi, informatii despre cea de-a doua etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice. ”Vouchere utilizate in etapa a II-a: 17.561 vouchere utilizate pentru televizoare din 19.183 vouchere generate – 92%; 6.454 vouchere utilizate pentru laptopuri din 9.592 vouchere generate – 67%; …

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta ca, vineri, incepand cu ora 10.00, se pot genera vouchere pentru aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si aspiratoare, in cea de-a treia etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice. In prima etapa bugetul s-a epuizat in cinci minute, iar in cea…

- Rabla pentru electrocasnice: Bugetul alocat pentru vouchere s-a epuizat intr-un singur minut. Ce aparate iși doresc romanii Rabla pentru electrocasnice: Bugetul alocat pentru vouchere s-a epuizat intr-un singur minut. Ce aparate iși doresc romanii A treia etapa a programului „Rabla pentru electrocasnice”…

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta ca, vineri, incepand cu ora 10.00, se pot genera vouchere pentru aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si aspiratoare, in cea de-a treia etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice. In prima etapa bugetul s-a epuizat in cinci minute, iar in cea…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), a transmis, joi, ca a treia si ultima etapa a sesiunii de iarna a programului „Rabla pentru electrocasnice” demareaza vineri, de la ora 10:00, iar romanii pot aplica pentru vouchere destinate achizitionarii de aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si…

- Prima etapa de selectare a voucherelor in cadrul Programului Rabla pentru Electrocasnice incepe astazi, la ora 10.00, putand fi generate vouchere de 400 de lei pentru masini de spalat rufe, masini de spalat vase si frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare.Administratia Fondului…

- Prima etapa de selectare a voucherelor in cadrul Programului Rabla pentru Electrocasnice incepe astazi, la ora 10.00. Astfel, pot fi generate vouchere de 400 de lei pentru masini de spalat rufe, masini de spalat vase si frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare. Administratia Fondului…