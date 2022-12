Stiri pe aceeasi tema

- Didier Deschamps, selecționerul Franței, i-a inlocuit pe Olivier Giroud (36 de ani) și pe Ousmane Dembele (25 de ani) in minutul 41 al finalei Campionatului Mondial, la scorul de 2-0 pentru Argentina. Franța, campioana mondiala en-titre, nu a existat in prima repriza a disputei de pe Lusail. „Pumele”…

- Argentina a facut o prima repriza senzaționala in fața Franței, in marea finala a Campionatului Mondial din Qatar. Faza din care „pumele” și-au majorat avantajul l-a gasit la finalizare pe Angel Di Maria, care a inscris dupa o pasa de pe alta planeta venita de la Alexis Mac Allister. La pauza, Messi&co.…

- Lionel Messi (35 de ani) a deschis scorul din penalty in minutul 23 al finalei Campionatului Mondial dintre Argentina și Franța. Reușita a atras o noua serie de recorduri și a fost sarbatorita in mare stil de partenera Antonela Roccuzzo. Starul Argentinei nu a avut nicio emoție in minutul 23, cand…

- Suporterii argentinieni, plini de emoție, au pornit din Buenos Aires spre Qatar pentru a-și susține echipa naționala la finala Cupei Mondiale. Imbracați in tricoul Argentinei, fanii emoționați s-au inregistrat la compania aeriana pentru a se asigura ca echipa lor va caștiga a treia Cupa Mondiala. Pensionara…

- Ousmane Dembele, extrema de 25 de ani a Barcelonei și a Franței, a prefațat duelul cu Argentina, din finala Campionatului Mondial. Argentina - Franța se joaca duminica, de la ora 17:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa la TV pe TVR 1. Titular in atacantul lui Didier Deschamps, Dembele…

- Piers Morgan, celebrul jurnalist englez, prieten cu Cristiano Ronaldo, a avut un mesaj pentru Lionel Messi imediat dupa golul marcat de argentinian cu Australia, in victoria „pumelor” cu 2-1 optimile Campionatului Mondial. Messi a deschis scorul in minutul 35 al meciului Argentina - Australia, cu un…

- Lionel Messi (35 de ani), capitanul naționalei Argentinei, a bifat primul gol in fazele eliminatorii ale Campionatului Mondial, al 9-lea in total, in victoria cu Australia, scor 2-1. Fotbalistul lui PSG a atins aceasta borna chiar in meciul cu numarul 1.000 al carierei (778 pentru Barcelona, 53 pentru…

- Lionel Messi (35 de ani) a alcatuit lista cu aspirantele pentru titlu la Campionatul Mondial din Qatar și a așezat in frunte Brazilia și Franța, „foarte puternice și omogene”, Spania, „tanara și cu idei clare”, dar și Argentina, „mai așezata și care o va lua „pas cu pas”. ...