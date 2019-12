Stiri pe aceeasi tema

- Viata personala a lui Nicolae Guta continua sa tina primele pagini ale ziarelor! Recent, manelistul si-a tatuat pe frunte prenumele, starnind fel de fel de reactii. Mircea Badea l-a facut cu ou si cu otet in emisiunea sa de la Antena3, dupa ce a aflat de "noul desen", dar si de faptul ca are nu mai…

- Regele manelelor, dar și regele schimbarilor! Recent, Nicolae Guța a șocat pe toata lumea atunci cand s-a afișat cu o schimbare radicala de look. Cantarețul și-a facut nu unul, ci doua tatuaje. Unde? Pe frunte. Și, zicem noi, unul mai grozav ca altul. Drept urmare, și reacția fanilor a fost una pe masura.

- Nascut pe 24 martie 1928 in judetul Bihor, Dumitru Cuc a fost un slefuitor de talente si de caractere, punandu-si amprenta pe zeci de generatii de sportivi. Dumitru Cucu a inceput luptele in 1944, la Resita, dupa ce a cochetat si cu fotbalul. In anul 1949, a fost incorporat in armata si repartizat la…

- Americanul de origine japoneza Wataru "Wat" Misaka, considerat primul baschetbalist de culoare din NBA, a decedat, miercuri, la vârsta de 95 de ani, a anuntat universitatea din Utah, informeaza lefigaro.fr, conform News.ro.Nascut la Ogden (Utah), el a jucat pentru universitatea din…

- La doua saptamani de la moartea tragica a lui Leo Iorga, sotia sa are parte, in sfarsit, de un strop de bucurie. Chiar ea a tinut sa dea vestea pe retelele sociale, spre bucuria prietenilor virtuali.

- La intrarea in corpul diplomatic, in anul 1964, prahoveanul Nicolae Radulescu avea 31 de ani si aproape tot atatia ani a onorat apoi misiunile incredintate, in numele tarii sale, in cele mai diverse colturi ale lumii, incepand din Orientul Mijlociu si pana in fosta Iugoslavie. Nascut pe 6 decembrie…

- In fiecare zi, Vasile Damasaru, nascut in anul 1908, pleaca singur de acasa, din cartierul Tomis 3 si ajunge pe jos in Parcul Tabacarie, unde se intalneste cu prietenii de-o viata, scrie Agerpres. "Merg mult. Merg si seara si ziua, uneori chiar si pana in Satul de Vacanta. Uneori ma duc chiar…

- A facut multe cuceriri și a frant multe inimi! Dar merita Nicolae Guța toate scandalurile prin care trec soțiile, iubitele și amantele lui? Chiar una dintre multele femei care au trecut prin viața manelistului a facut dezvaluiri picante, despre cum arata viața cu „Regele” in spatele ușilor dormitorului.