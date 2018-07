Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare secunda traita la Tomorrowland te poarta intr-un taram de basm. De la scenele parca pictate de zane, la spațiile de relaxare sau chioșcurile de unde iți iei de mancare și chiar coșurile de gunoi, totul este dintr-un alt film. Un film in care intalnești doar oameni frumoși care iți zambesc sau…

- Sub semnul prieteniei, „Amicorum Spectaculum”, vineri incepe al doilea weekend de magie la TOMORROWLAND. Cel mai tare festival din lume, unde diversitatea se combina perfect cu sutele de artiști și cu cel mai cool public se intampla la BOOM, in Belgia. Iar line-up pentru 27, 28 și 29 iulie numara aproape…

- Hello! Maya Sorian aici. Trebuie sa-ți spun o poveste. Dupa o saptamana de internship la Virgin Radio nu mai voiam sa plec, motiv pentru care am facut tot ce mi-a stat in putința sa ma asigur ca o sa ma intorc. Acum doua saptamani am primit un telefon cum ca e un loc și pentru... View Article

- Virgin Radio Romania iți da intalnire intre 12 si 16 iulie la Electric Castle. Printre artistii de seama care vor sustine concerte in acest an la Electric Castle se numara Jessie J, Icona Pop, Netsky, Groove Amanda, Mura Masa, London Grammar, Romare si Nothing But Thieves. Cine canta la Electric Castle…

- Au fost 4 zile de basm la Iași, unde Afterhills music & arts festival a scris o frumoasa poveste cu muzica pentru toate gusturile, plus o scena pe care au evoluat artiști comedianți. Pe cele 10 scene au urcat zeci de DJ, cantareți și actori care au venit cu un spectacol complet de lasere și lumini....…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge la Meghan Markle! „Weekend-ul care a trecut a fost despre nunta regala a printului Harry cu aleasa inimii sale, Meghan Markle, eveniment urmarit live de 2 miliarde de oameni, care a gazduit alte 100.000 in curtea castelului Windsor. Mireasa superba, mirele extrem…

- Daca privim inapoi o sa realizam ca multe lucruri sunt diferite. In 2000 nu exista Facebook, nu aveam Instagram, nu era Virgin Radio Romania, dar era anul in care un global superstar, pe nume Tiesto, cunoscut atunci ca DJ Tiesto, lansa unul dintre cele mai cunoscute versiuni remix din muzica electronica:…

- Sambata, de la 10:00, ai un nou maraton in direct: Maratonul lui Niculae. Timp de noua ore ai parte de muzica Virgin Radio Romania completata de poveștile spuse cu Selly, Noaptea Tarziu, Emil Rengle, Mimi, Ioana Ignat, Mario Fresh, Alexia Eram, Speak, Jo și Ruby! La fiecare fix adaugam un nou invitat…