Cel mai probabil, cu totii am fost de citeva ori in viata tinta manifestarilor provenite din invidie sau, de cealalta parte, am invidiat pe cineva. In ambele cazuri, sentimentul de invidie este un mare generator de suferinta. Intr-un sens plastic, individa apare atunci cind ne uitam in “curtea” altuia si simtim furie, tristete si neputinta ca nu avem un anumit lucru, o persoana sau situatia lui.