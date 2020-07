Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori din Israel a inventat o masca sanitara ce poate distruge coronavirusul prin intermediul caldurii generate de curentul electric de la un incarcator de telefon mobil, relateaza miercuri Reuters. Procesul de dezinfectare dureaza aproximativ 30 de minute. Utilizatorii nu…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a vorbit in direct la "Neatza" despre situația actuala in contextul pandemiei. Doctorul a atras atenția asupra faptului ca din toamna s-ar putea sa ajungem la o situație mai grava decat cea care a fost pana acum, daca nu se vor respecta masurile…

- Romania trece de la Starea de Urgenta la Starea de Alerta, din 15 mai. Insa, ce va insemna pentru fiecare dintre noi perioada urmatoare tot nu stim. CE ȘTIM: Mastile de protectie vor deveni obligatorii dupa 15 mai Ne vom putea plimba in parc, insa in grupuri care nu depasesc trei persoane Se redeschid…

- Ieri, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat ca masurile coercitive nu sunt direct penale, ci contraventii, insa daca o persoana infectata isi va da jos intentionat masca la metrou si va stranuta i se poate intocmi dosar penal, potrivit Agerpres. „In momentul acela sunati la 112, la toate…

- Potrivit ministrului, masurile coercitive nu sunt direct penale, ci contraventii, insa daca o persoana infectata isi va da jos intentionat masca la metrou si va stranuta i se poate intocmi dosar penal. Totodata, ministrul a Marcel Vela a vorbit și despre ce se intampla in momentul in care o persoana…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat, marti, ca masurile coercitive nu sunt direct penale, ci contraventii, insa daca o persoana infectata isi va da jos intentionat masca la metrou si va stranuta i se poate intocmi dosar penal. "In momentul acela sunati la 112, la toate…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie și reprezentant al Organizației Mondiale a Sanatații, spune cand putem considera ca epidemia de coronavirus s-a incheiat. Acesta mai spune ca "daca masca de protectie este purtata de 90% dintre persoane, circulatia virusului, in cateva…

- Ziarul Unirea Purtarea mastilor de protectie devine OBLIGATORIE si in orașul Cugir, incepand cu data de 1 mai Masca de protectie devine obligatorie si in orasul Cugir, acesta fiind al patrulea oras din Alba care impune obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile publice aglomerate. „Incepand…