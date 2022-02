Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorul Raul Ciurtin din Alba, mutare pe piața imobiliara din Cluj. A cumparat o fabrica de medicamente, pentru teren Omul de afaceri din Alba, Raul Ciurtin, a facut o noua mutare pe piața imobiliara. Este vorba despre o investiție la Cluj, respectiv intr-o fabrica de medicamente. Hexagon Retail…

- Record de imobile care și-au gasit proprietar anul trecut in Romania. In total, au fost vandute aproape 700 de mii de apartamente, case sau terenuri. Numarul tranzacțiilor imobiliare este cu aproape 14% mai mare comparativ cu 2020, in ciuda scaderii din ultimele trei luni din an.

- Un barbat care a fugit de sub escorta polițiștilor, in urma cu doua saptamani, in Cluj, a fost prins. Suspectul a fost identificat chiar langa sediul IPJ Timiș și le-a spus oamenilor legii ca ar fi vrut sa se predea. Polițiștii au gasit, langa sediul IPJ Timiș, un barbat de 37 de ani, urmarit, pe […]…

- Piața imobiliara inregistreaza creșteri semnificative. Anul trecut prețul apartamentelor la nivel național a crescut cu aproape 15 procente. Cele mai mari scumpiri s-au inregistrat in Brașov, iar la polul opus se afla Timișoara. Dezvoltatorii imobiliari spun ca aceste tendinte vor continua și in 2022,…

- In prezent pe segmentul rezidential nu exista suficienta oferta pentru a acoperi cererea din piata, anunța specialiștii. Aceștia se intreaba daca domeniul nu va fi afectat anul viitor de o criza.

- Specialistii din imobiliare prevad un 2022 dominat de maxime istorice ale preturilor apartamentelor de vanzare. Nevoia de spatiu, dar si costurile ridicate ii determina tot mai frecvent pe cumparatori sa migreze spre periferii si in rural.

- Atacantul Sergiu Bus (29 de ani) a revenit la CFR Cluj, a anuntat, luni, campioana en-titre a Romaniei și liderul Ligii I. Buș a jucat ultima oara in Coreea de Sud, țara in care a ajuns dupa desparțirea cu scandal de FCSB. “Suntem bucurosi sa va anuntam ca Sergiu Bus, jucator crescut la centrul nostru…

- Piața imobiliara din Cluj continua sa creasca pe final de an. Proprietarii de apartamente au inceput sa mareasca prețul chiriei inca din luna noiembrie. Astfel, in anul 2022 clujenii nu vor ajunge doar cu rezoluții noi, ci și cu prețuri mai mari la chirii.