- Camerele de supraveghere ale unui magazin alimentar din Timisoara au surprins, sambata, o scena incredibila. Mai multi clienti, dar si o angajata a magazinului, asista nepasatori in timp ce o vanzatoare se lupta din rasputeri sa opreasca doi barbati prinsi la furat.Incidentul s-a petrecut…

- Tupeu mare pentru un tanar de 24 de ani, la Timișoara. Acesta a furat, miercuri, o icoana de argint dintr-un centru comercial, iar joi a fost depistat din nou in societatea comerciala. A fost prins de agenții de paza și predat polițiștilor.

- Accidentul s-a produs joi seara la intersecția strazilor Johann Nepomuk Preyer și Crizanemelor din Timișoara, fiind surprins de camerele de supraveghere montate in zona. In imagini poate fi observat taxi-ul care circula regulamentar și este lovit in plin de o autoutilitara Volkswagen. …

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale continua activitatile investigative in cazul unei fete de 15 ani, din Deva, plecata de acasa in urma cu doua zile. Ștefania Morena Tudorache a fost zarita in județul Alba, respectiv in stația CFR Teiuș, unde camerele de supraveghere au surprins-o insoțita…

- Polițiștii locali sunt ajutați și de camerele de luat vederi pentru depistarea persoanelor care abandoneaza deșeuri pe domeniul public. Mai ales ca sunt anumite locații in care frecvent se formeaza rampe clandestine de gunoi. O femeie a fost surprinsa de camerele de supraveghere in timp ce depozita…

- Buzoianul Vlad Ionuț Popescu va evolua pe scena celui mai important festival dedicat dramaturgiei și teatrului romanesc in context european. Este vorba despre cea de a XXIV-a ediție a Festivalului European al Spectacolului–Festival al Dramaturgiei Romanești (FEST-FDR) din Timișoara, ai caror organizatori…