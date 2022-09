Stiri pe aceeasi tema

- In prezent numarul studenților straini care invața in Moldova a ajuns la 5.154 persoane, in creștere cu 12% fața de anul precedent. Studenții straini reprezinta deja 8,6% din numarul total de studenți, fața de 1% acum 10 ani, se arata intr-o analiza publicata de economistul Veaceslav Ionița.

- Ca urmare a noului context geopolitic, Romania ar putea atrage noi investitii in volum de pana la 2 miliarde euro pana la finalul anului, arata o analiza a casei de avocatura ONV LAW. Domeniile agribusiness, IT&C, retail, auto sau logistic sunt cele in care se prefigureaza noi investitii.…

- Nu mai este niciun secret ca Loredana Groza este una dintre cele mai dezinhibate femei din Romania! Insa o filmare recenta cu ea s-a viralizat rapid in mediul online, deoarece o arata intr-o ipostaza in care n-a mai fost vazuta pana acum.

- Ludovic Orban a postat, marti seara, pe Facebook, un text intitulat ”Recensamantul impotmolit”, in care face referire la primul recensamant din Romania, realizat intre 1859 si 1860, cu mijloace materiale si financiare precare si cu doar 500 de ”inteligenti”(recenzori). ”Recensamantul a fost condus…

- S-au at startul petrecerilor pe litoral. Vara este la jumatate, iar petrecerile sunt in toi pe litoralul romanesc. Vedetele petrec acre mai de care pe plaje sau cluburi de fițe și se etaleaza pe rețelele de socializare. In acest weekend s-a organizat o petrecere de pomina in cea mai luxoasa stațiune…

- Un moldovean a fost implicat intr-un accident grav produs in judetul Vaslui din Romania. Potrivit presei locale, o soferita de 53 de ani ar fi incercat sa iasa la depasire, dar a intrat in coliziune cu un autotren inmatriculat in Moldova.

- Sarah Dumitrescu Prodan, 22 de ani, fiica impresarului Anamaria Prodan și a fostului baschetbalist Tibi Dumitrescu, este și ea baschetbalista, in SUA, la California Polytechnic State University, in Big West Conference. Sarah este momentan in vacanța in Romania și s-a pozat pe lacul Snagov, in apropierea…

- Marcel Ciolacu a reacționat pe Twitter dupa ce Moldova și Ucraina au primit statutul de state candidate la aderarea la UE. Președintele Camerei Deputaților spune ca Romania le le va fi alaturi in parcursul european, deoarece stabilitatea și dezvoltarea intregii regiuni depind de eforturile noastre comune”.