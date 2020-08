Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Ghenea și-a facut bagajele și a plecat in vacanța in Portofino, alaturi de Charlotte, fetița ei de trei ani, și de cațiva prieteni. Cele doua au fost surprinse de paparazzi pe plaja, in timp ce se distrau de minune. Mai multe detalii despre escapada la mare, soare și valuri, in continuare.…

- Se presupune ca Ciprian Napy l-ar fi omorat pe liderul clanului Duduianu, dupa o disputa. Se pare ca cei doi aveau o relatie foarte buna, Emi Pian tinea foarte mult la Ciprian, ba chiar il considera parte din familia. In timpul unei sesiuni live, Emi Pian a observat ca Ciprian Napi i-a transmis…

- Avem imagini de senzație cu Gabi Balint și frumoasa sa fiica, pe strazile din București. Fostul sportiv și moștenitoarea sa s-au bucurat de razele soarelui, dar pandemia i-a oprit din a-și face poftele.

- Tatal cu microfonul, fiica cu... mașina! Fata lui Vali Vijeli este o șoferița desavarșita! Cati s-a urcat la volan și le-a dat clasa tuturor conducatorilor auto, pana și celor profesioniști. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Crsitina Becali, fiica latifundiarului din Pipera, nu ține cont de gura lumii. Tanara se iubește cu un puști, care nu face parte din aceeași clasa sociala, insa nimic nu mai conteaza cand dragostea este la cel mai inalt nivel.

- Florin Salam este unul dintre cei mai apreciați cantareți de manele de la noi, insa puțini iși aduc aminte de drama prin care a trecut in urma cu mai mulți ani. Aceasta și-a pierdut nevasta in urma unei boli grave, iar acum și-a refacut viața alaturi de Roxana Dobre cu care urmreaza sa se casatoreasca.

- Connect-R este un tata pe cinste! Asta demonstreaza cantarețul ori de cate ori iși petrece timpul alaturi de fiica sa Maya. Iata ce momente prețioase le-a impartașit artistul admiratorilor!