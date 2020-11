Stiri pe aceeasi tema

- Șerban Copoț a devenit tata pentru a treia oara, de data aceasta in condiții mai speciale. Cu toate acestea, a reușit sa iși aduca soția și fiica nou nascuta acasa, iar bucuria resimțita este una uriașa, dupa cum a lasat sa se vada chiar pe contul lui de socializare.

- Marcel Pavel are cu ce sa se mandreasca. Acesta are o cariera fulminanta, un succes pe care nimeni nu i-l poate contesta și in primul rand o familie impresionant de frumoasa. Cum arata soția artistului și cu ce se ocupa? Marcel Pavel are o soție superba! Cu ce se ocupa mama copiilor artistului? Marcel…

- Vorba „dupa munca și rasplata” i se potrivește de minune! Violeta Pavel este o fosta balerina grațioasa, dar cu „vicii”. Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe soția lui Marcel Pavel intr-o ipostaza extrem de rara.

- Pepe și Raluca au devenit nași de botez pentru fetița „antrenorului vedetelor”, Alexander Florescu. Cantarețul și soția lui au format o pereche ce a intors toate privirile. Raluca a purtat o rochie roșie, iar interpretul a fost elegant ca intotdeuana, la astfel de evenimente.Invitat la o emisiune de…

- Fata de 14 ani din Targu Jiu, acuzata ca, alaturi de alte adolescente, a batut o fata de 13 ani, a fost pusa sub control judiciar de magistrați. Politistii din Gorj s-au autosesizat duminica dupa ce imagini cu patru fete care agreseaza o adolescenta au aparut in spatiul public. In urma verificarilor,…

- Tatal fetei care a fost reținuta de polițiștii din Targu Jiu, dupa ce a batut o alta fata de 13 ani, afirma ca ”nu este tocmai in regula sa fie bagat un copil in arest”. Intr-o declarație pentru gorjonline.ro, barbatul spune ca – deși știe ca fiica sa este vinovata – este de parere ca poliția a vrut…

- Viviana Vlasov, sotia lui Mihail Vlasov, a murit dupa o evolutie rapida a bolii. Avocatul Vlasov este internat in spital. La fel se intampla și cu una dintre fiice si o nepoata a sa, ambele diagnosticate cu acelasi diagnostic: COVID 19, scrie ziaruldeiasi.ro.Drama familiei avocatului Mihail…