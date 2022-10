Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat o lege prin care un debitor chemat la mobilizare pentru serviciul militar va putea beneficia de o scutire de credit pentru creditele de consum și ipotecare pe durata serviciului. Documentul a fost publicat vineri pe portalul oficial de informații juridice,…

- S-a aflat ce arme primesc rusii recrutati de Vladimir Putin in urma anunțului de mobilizare parțiala. In cazul in care sunt reale, acestea sunt imaginile care fac de rusine armata liderului de la Kremlin. Toate amanuntele incredibile, in articolul de mai jos. Armata rusa, de tot rasul? Noii recruți …

- Am intalnit oameni din St. Petersburg, dar și din Moscova. Vizele Schengen le asigura rușilor un transferul calm și sigur, traficul rutier e deocamdata doar ceva mai mare, dar el crește ora de ora. Corespondența de la Marius Margarit și Raed Krishan (Vaalimaa – Finlanda) Miercuri, dupa ce Vladimir…

- Așteptand discursul catre națiune al lui Vladimir Putin, anunțat pentru marți seara, la ora 20:00, dar amanat pentru miercuri, rușii au cautat informații despre cum pot pleca din țara și cum pot evita sa fie luați in amata, in caz de mobilizare generala.

- Armata ucraineana a anunțat, in raportul prezentat vineri, 9 septembrie, privind contraofensiva din Harkov, ca forțele ruse au suferit pierderi semnificative, lucru care a determinat mai mulți soldați sa dezerteze, relateaza CNN. Potrivit Statului Major al armatei, mai mulți soldați ruși au incercat…

- Este alerta majora data de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a spus ce pregatește Vladimir Putin pentru aceasta iarna. Este vizata toata Europa, adica și Romania. Toate amanuntele despre ce și-a propus președintele rus sa faca, disponibile in randurile de mai jos. Volodimr Zelenski, avertisment…

- Ordinea mondiala nu se poate institui plenar – vorba marxistului – decat prin provocarea fricilor consecutive. A fost pandemia, a scazut temerea razboiului. S-a dus Nancy Pelosi sa rascoleasca taifunul adormit din Taiwan. A aprins focul și in Asia. De cateva zile, presa globalista intreține subiectul…

- Președintele rus ar dori sa convinga lumea ca țara sa este ghidata de valori conservatoare. In realitate, insa, ideea pe care o propune este una singura – umilința, scrie jurnalistul britanic de origine rusa Peter Pomerantsev, pentru The Moscow Times și citat de onet.pl . Valentina mi-a spus ca la…