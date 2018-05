Stiri pe aceeasi tema

- "Una Mujer Fantastica/ A fantastic woman", de Sebastian Lelio, a fost recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj strain, la cea de-a 90-a editie a galei Academiei de film americane, care are loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

- Actorii Brad Pitt si Leonardo DiCaprio vor juca impreuna, pentru prima data, intr-un film. Este vorba depre “A fost odata in Hollywood” a lui Quentin Tarantino, film ce va fi lansat in august 2019. Filmul este descris ca fiind “o poveste se desfasoara in Los Angeles in 1969, in plina era a hipiotilor…

- Pana in prezent au fost inmanate 2 947 de statuete Oscar. Premiile Academiei sunt trofee cinematografice americane, decernate in fiecare an incepand din 1929, la Los Angeles, care recompenseaza excelenta productiilor cinematografice.

- ALL STAR GAME 2018 LIVE STREAM ONLINE VIDEO TELEKOM SPORT. NBA ALL STAR GAME 2018 se anunta cu adevarat impresionant. E plin de premiere si de nume grele care vor incerca sa ofere show total. TELEKOM SPORT transmite, de la ora 3:00, ALL STAR GAME 2018 LIVE STREAM ONLINE VIDEO. ALL STAR GAME 2018…

- Jennifer Aniston divorteaza de Justin Theroux. N-are pic de noroc in dragoste? Saraca fata bogata! Nu are deloc noroc in dragoste! Astfel ar spune multi din cei care atunca o privire asupra istoricului vietii sentimentale a actritei. Degeaba castiga milioane de dolari din filmele si serialele in care…

- Brad Pitt a fost implicat intr-un accident auto, la Los Angeles, unde a lovit cu automobilul sau alte doua masini. Actorul in varsta de 54 de ani a fost vazut facand schimb de informatii legate de companiil...