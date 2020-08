Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltarea in forta a Timisoarei capata si conotatii penale. Lucrarile de reabilitare la Podul Dragalina au fost facute fara autorizatie de construire. Drept urmare, Inspectoratul de Constructii a facut o plangere penala in acest caz. Intr-un raspuns dat la o petitie facuta de timisoreanul Mugur Sedean…

- Inspectoratul de Stat in Construcții a depus plangere penala dupa ce a stabilit ca Primaria Timișoara a lucrat mai multe luni la reabilitarea podului Ștefan cel Mate de pe bulevardul Dragalina fara a avea autorizație, reiese din raspunsul transmis de structura regionala vest timișoreanului Mugur Serdean…

- Un sofer a a batut recordul de viteza inregistrat pe soselele din judetul Braila. Politistii rutieri l-au surprins pe acesta cu aparatul radar in timp ce rula cu o viteza de nu mai puțin de 201 kilometri la ora. Viteza amețitoare pe o șosea din Braila. Ce amenda a primit șoferul care a fost prins […]…

- Compania Google a primit o amenda record din partea Autoritații belgiene pentru protecția datelor (APD). Amenda in valoare de 600 de mii de euro a fost aplicata Google pentru nerespectarea dreptului unui cetațean „de a fi uitat” pe internet, informeaza chelindustry.ru. Aceasta este una dintre cele mai…

- Autoritatea Nationala de Supraveghere a finalizat in data de 21.05.2020 o investigatie la operatorul Enel Energie Muntenia SA si a constatat incalcarea dispozitiilor art. 32 din Regulamentul General privind Protectia Datelor.Operatorul Enel Energie Muntenia SA a fost sanctionat contraventional cu amenda…

- Situatia a fost descoperita recent de Garda de Mediu, care a dat o amenda de 50.000 de lei. Firma nu este la prima problema cu legea, in trecut primind o alta sanctiune record pentru o afacere ilegala cu 1.000 de tone de deseuri toxice. De asemenea, este implicata in dosare penale legate de mafia cerealelor.

- Inspectorii ABA Someș-Tisa au constatat, ca urmare a unei sesizari, ca o societate comerciala, cu sediul in localitatea Borșa, județul Maramureș a realizat lucrari ilegale de defrișare in albia raului Vișeu. A fost defrișata o parcela de aproximativ 350 de metri patrați, constand in diferite specii…