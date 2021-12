Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia Romana a anuntat, vineri seara, ca a solicitat autoritatilor sa nu introduca obligativitatea prezentarii certificatului COVID pentru participarea la slujbele religioase, intrucat prezenta fizica a credinciosilor in lacasurile de cult „raspunde unei nevoi esentiale, de hrana spirituala”, informeaza…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat joi seara, la Antena 3, ca nu se va pune in discuție introducerea certificatului verde obligatoriu pentru accesul in biserici sau in alte locasuri de cult. „Categoric, nu”, a spus președintele UDMR. „In coalitie exista discutii in continuare cum sa arate legea.…

- Certificatul verde este un document care are ca scop convingerea, nu constrangerea, transmite Patriarhia Romana printr-un comunicat, precizand ca documentul nu poate fi folosit pentru a condiționa accesul intr-un „spațiu sacru”, unde oamenii merg sa se roage.”Certificatul verde este un document care…

- Guvernantii au in plan reglementarea legislativa prin care este introdusa obligativitatea certificatului verde la locul de munca astfel incat masura sa poata fi aplicata pana la venirea valului cinci al pandemiei, au declarat surse politice, pentru News.ro. Conform surselor citate, in discutiile…

- VIDEO| PROTESTE de Ziua Naționala, impotriva certificatului verde și a vaccinarii obligatorii: Circulația este blocata Sute de persoane sunt, miercuri seara, de Ziua Naționala, in Piața Universitații. Ele protesteaza impotriva certificatului verde și a vaccinarii obligatorii. Manifestanții au blocat…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat marti ca a avut discutii cu ministrul Sanatatii Alexandru Rafila, la finalul saptamanii trecute, si despre certificatul verde si a convenit cu acesta niste solutii prin care certificatul verde la locul de munca sa fie reintrodus in dezbatere

- ​​​Legea certificatului verde la locul de munca ramâne deocamdata blocata în comisiile parlamentare. Premierul Nicolae Ciuca spune ca a discutat cu ministrul Sanatați, Alexandru Rafila, ca proiectul sa fie repus în discuție, dar nu avanseaza un termen pentru aprobare. "Este…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca a avut discutii cu ministrul Sanatatii Alexandru Rafila, la finalul saptamanii trecute, si despre certificatul verde si a convenit cu acesta niste solutii prin care certificatul verde la locul de munca sa fie reintrodus in dezbatere parlamentar, apoi aprobat de…