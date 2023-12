Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin in aceste momente pentru a stinge un incendiu care a distrus in totalitate o casa de vacanța in localitatea Dealu Negru, comuna Calațele. Apelul de urgența a venit in jurul orei 15:35, iar la fața locului s-au deplasat imediat doua autospeciale cu…

- O casa din localitatea Dealul Negru s-a facut scrum de 1 decembrie.Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit pentru a stinge un incendiu care a distrus in totalitate o casa de vacanța in localitatea Dealu Negru, comuna Calațele.Apelul de urgența a venit in jurul orei 15:35, iar la fața…

- Incendiul s-a propagat de la o constructie in care erau depozitate lemne si rumegus, aflata chiar langa imobil, iar termoizolatia blocului a permis extinderea rapida a flacarilor pe fatada.Locatarii s-au panicat si au iesit in strada inainte de sosirea pompierilor, care au ajuns cu trei echipaje de…

- Iar sunt probleme cu garniturile CFR. Aproximativ 110 persoane au fost nevoite sa se autoevacueze dupa ce trenul in care se aflau a luat foc. Flacarile au izbucnit la compartimentul motor al trenului, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi. „Incendiul se manifesta mocnit la instalatia…

- Pompierii militari si civili intervin, joi seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din statiunea Borsec, in urma caruia un barbat a ajuns la spital cu arsuri. Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, incendiul se manifesta la acoperisul…

- Doua persoane au decedat in urma exploziei urmate de un incendiu la un apartament dintr-un bloc de pe strada Iazului din municipiul Sibiu, iar alti 20 de locatari au fost evacuati, a anuntat duminica Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). ‘Pompierii au reusit patrunderea in apartament. Pana…

- Pompierii din Cluj intervin, sambata dupa amiaza, pe lacul Tarnita, in urma unui apel care anunta ca un barbat s-a rasturnat cu un caiac. La fata locului a fost solicitata si interventia unui echipaj de scafandri, potrivit news.ro.„Echipajele noastre au fost solicitate in urma cu putine momente sa desfasoare…

- Incendiul a izbucnit sambata dupa-amiaza, 9 septembrie, in comuna Jina, din județul Sibiu, dupa ce o șura dintr-o gospodarie a luat foc. Un barbat și-a pierdut viața, iar un altul a fost transportat la UPU Sibiu, suferind rani, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Sibiu, conform…