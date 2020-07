Teoretic, ne apropiem cu pași repezi de campania electorala ce precede alegerile locale, stabilite a avea loc in septembrie. Practic, dupa atatea interdicții și stari de urgența/alerta, nimic nu mai e sigur și nu ne mai surprinde. Insa, foarte sigur e ca am decis sa nu publicam aberații sub forma de promisiuni electorale. Fara telegondole […] Sursa articolului: AȘA DA. Source