- Prefectura Suceava a informat ca, astazi dimineața, la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” erau 364 de paturi libere din care 40 pentru pacienți COVID-19, 196 in sectorul non-COVID și 128 pentru zona tampon. Unitatea ATI avea doua paturi libere pentru pacienți COVID. De asemenea, erau 31…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre ultimele masuri restrictive anunțate de autoritați dupa ce numarul cazurilor de coronavirus a ajuns la aproape 10.000 zilnic și peste 1.000 de pacienți cu COVID sunt la Terapie Intensiva. Președintele a cerut joi in…

- Ordonanta de urgenta care prevede acordarea de zile libere platite pentru parintii copiilor din unitati de invatamant sau de educatie anteprescolara si prescolara care functioneaza in scenariile galben si rosu a fost aprobata de Guvern. “Un parinte va putea sa solicite angajatorului zile libere…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marți seara, la Digi24 ca, la un moment dat, toate unitațile medicale din țara vor primi pacienți infectați cu noul coronavirus in condițiile in care sistemul medical face fața cu greu pandemiei. Seful DSU a spus ca perioada urmatoare va fi și mai dificila…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ► In cele 7 centre locale din județul Brașov de testare COVID-19 s-au prelucrat 70.290 teste, dintre care 185 teste in data…

- Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" a fost solicitat, joi, 1 octombrie a.c., de Centrul operațional pentru situații de urgența, sa preia doi pacienți confirmați cu Covid-19, deoarece spitalele carora aceștia s-au adresat, din București și Teleorman, nu mai aveau locuri ...

- Poliția Romana s-a laudat azi in mediul online cu colegii lor din…Teaca. Aceștia au gasit o cațelușa care a fost furata. Stapana a primit-o pe Lassie inapoi, iar hoțul s-a ales cu dosar penal. Au jurat sa fie in slujba cetațenilor! Iar daca cetațeanul se plange de ceva, ca polițist, trebuie sa plece…

- Un spital de urgenta subteran, aflat la 16,5 metri sub pamant, s-a deschis in orasul Haifa pentru pacienti cu COVID-19 din Israel, țara care se confrunta cu o agravare accelerata a epidemiei de coronavirus.