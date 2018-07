Stiri pe aceeasi tema

- Walter Carr, un american de 20 de ani, nu a dorit sub nicio forma sa rateze prima zi la noul sau loc de munca, o companie din Alabama care ofera servicii de mutari, asa ca, atunci cand masina i s-a stricat cu o seara inainte, tanaru...

- Ambasada Germaniei la București, intr-o postare pe Facebook, i-a contrazis pe liderii PSD-ALDE care au precizat ca in mai multe state UE, indicand și Germania, abuzul in serviciu nu este ccercetat penal. Ambasada a reacționat și a precizat ca informația nu este una adevarata și ca pedepsele pentru abuz…

- DNA a clasat dosarul in care medicul Monica Pop era acuzata de abuz in serviciu. Managerul Spitalului de Oftalmologie din Capitala a fost suspectata ca ar fi falsificat contractul de inchiriere dintre Spitalul de Oftalmologie si firma care a luat spatiul.Sorin Ovidiu Vintu prezice un final…

- Avand in vedere propunerea formulata de Ministerul Justiției pentru modificarea art. 297 din Codul penal privind infracțiunea de abuz in serviciu, procurorii din cadrul DNA au realizat o evaluare a impactului pe care aceasta modificare le va avea asupra investigațiilor penale, in situația in care va…

- Un șofer din Belgia a fost prins in timp ce circula cu 696 de kilometri pe ora, intr-o zona in care limita era de 50 de km/h. Amenda este evident o eroare, iar barbatul a trimis-o inapoi poliției pentru a fi corectata. Presa belgiana relateaza ca șoferul a fost amendat in orașul…

- Autostrada Soarelui s-a blocat in aceasta seara la kilometrul 64. Patru masini s-au facut zob intr-un carambol, 6 oameni au fost raniti. Pe sensul catre Bucuresti, coloana de masini incepe la Lehliu si se mai termina undeva la Drajna.