- ASA Cons Romania, membra a grupului Consolis – lider European in domeniul construcții – specializata in proiectarea, producerea și asamblarea structurilor prefabricate din beton pentru proiecte de construcții nerezidențiale și rezidențiale lanseaza procesul de selecție și recrutare pentru urmatoarea…

- ✅️Am semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Ceanu Mare, comuna Ceanu Mare”, finanțat prin PNRR. ????️Proiectul, in valoare de aproape 1.5 milioane de lei, vizeaza dotarea cu mobilier, materiale didactice…

- Pompierii din cadrul Garzii de intervenție Gilau, Punctul de Lucru Florești și a Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe raza localitații Capușu Mare. La fața locului acționeaza o autospeciala cu modul de descarcerare, doua echipaje SMURD și doua…

- Federația Romana de Fotbal a informat in mod oficial ca a inștiințat forul european cu privire la faptul ca Gigi Becali a declarat zilele trecute ca a pariat 20.000 de euro pe meciul Nordsjaelland - FCSB, disputat sub egida UEFA, in turul 3 din Conference League. Forul prezidat de Razvan Burleanu nu…

- Un accident rutier s-a produs de puțin timp in zona Feleacu. Pompierii au fost anunțați sa intervina de aproximativ 20 de minute.La fața locului se vor deplasa și echipaje de prim ajutor și poliția rutiera pentru cercetarile de rigoare.De puțin timp a plouat in zona este posibil ca și carosabilul umed…

- O noua baza sportiva complexa prinde contur la Turda, unde se lucreaza in prezent atat la infrastructura terenurilor de sport cat și la cladirea administrativa. „Se contureaza prima baza sportiva de tip 1 in orașul nostru. Lucrarile avanseaza considerabil, oferind o infrastructura de prima clasa! In…

- In urma cu aproximativ o saptamana și jumatate, președintele USR Turda, Ciprian Rigman, a sesizat intr-un materiale video situația de pe strada Bogata. La acel moment, Ciprian Rigman spunea ca USR Turda va sesiza lucrarile la Inspectoratul de Stat in Construcții, ceea ce a și facut. Acum, USR Turda…

- Compania turdeana ASA Cons Romania SRL, specializata in realizarea și montajul materialelor prefabricate pentru construcții de anvergura, a inceput anul 2023 cu o mulțime de lșucrari in derulare, dupa ce in anul precedent a inregistrat o cifra de afaceri record. ”Am finalizat cu succes montajul structurii…