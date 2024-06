Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), autoritatile unei țari din Europa au luat decizia de a extinde cu inca 6 luni controalele la punctele de frontiera terestre, pana la 21 decembrie 2024.

- Orasul mare din Romania care i-a cucerit definitiv pe turiștii straini! A depasit multe orașe celebre din Europa și se afla in topul preferințelor. Turiștii il lauda constant! Orasul mare din Romania care a devenit preferatul turiștilor straini In ultimii an, Bucurestiul atrage sute de mii de turiști…

- Vladimir Putin și-a inceput al cincilea mandat marți ca lider rus la o inaugurare stralucitoare a Kremlinului. El și-a distrus oponenții politici, a declanșat un razboi devastator in Ucraina și a concentrat toata puterea in mainile sale.Deja in funcție de aproape un sfert de secol și cel mai longeviv…

- Antrenorul U Cluj, Ioan Ovidiu Sabau, nu e digerat bine infrangerea cu FC Universitatea Cluj, pentru ca elevii lui aveau nevoie de puncte. Scorul a fost 3-2, iar Sabau a ajuns la concluzia ca ”studenții” sunt in vacanța. U Cluj are nevoie de orice punct pentru a putea juca barajul pentru preliminariile…

- PAOK – Club Brugge 2-0 a fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Partida a reprezentat al doilea duel al „dublei” din sferturile UEFA Conference League. Belgienii au facut spectacol in prima repriza de pe Toumba. Brugge a marcat de doua ori, prin Jutgla, in prima repriza și s-au calificat in semifinale…

- In urmatoarele zile, Romania se va confrunta cu o schimbare drastica a vremii, care va fi cauzata in principal de Furtuna Renata. Acest front atmosferic care face ravagii in Europa aduce cu el ploi, vijelii și o racire accentuata. Furtuna Renata lovește Romania in urmatoarele zile: schimbare drastica…

- Ucraina a inceput sa construiasca doua noi reactoare, de fabricatie americana, la o centrala nucleara din vestul tarii, in conditiile in care infrastructura energetica ucraineana este atacata masiv de Rusia, relateaza AFP si dpa, citate de Agerpres.Joi, muncitori ai centralei de la Hmelnitkii au turnat…

- In Palatul Culturii din Ploiești se afla unul dintre cele mai interesante muzee din regiune. Este vorba de Muzeul Omului, un muzeu modern și interactiv, unul dintre obiectivele demne de vazut in Romania.