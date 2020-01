Stiri pe aceeasi tema

- Un soldat de la o unitate militara din Someșeni, de langa Cluj-Napoca, a murit, luni, dupa ce a fost gasit spanzurat in cazarma, scrie Mediafax.Surse judiciare au declarat, luni, ca soldatul a fost gasit spanzurat la unitatea militara 01049 din Cluj-Napoca, din zona Someșeni. Soldatul…

- Un roman din Marea Britanie si-a pierdut fiul de doar cinci saptamani, dupa ce medicii i-au pus diagnosticul de bronsita desi avea septicemie. Copilul a fost trimis de doua ori acasa, fara sa i se faca analize.

- O tanara in varsta de doar 28 de ani, care se pregatea sa devina mama pentru prima oara, a murit subit, cu doar cateva zile inainte de a naște. Femeia tocmai se intorsese de la spital.

- Apar noi detalii in cazul morții Cristinei Țopescu. Medicii au stabilit cauza morții prezentatoarei TV și au declarat ca aceasta s-a stins din viața in urma cu trei saptamani in urma. Nu a fost gasit niciun bilet de adio.

- Cristina Topescu a murit. Jurnalista a fost gasita decedata duminica seara, in locuința ei din orașul Otopeni. Avea 59 de ani. „In cursul acestei seri, in jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie cu privire la faptul ca vecina ei nu a mai fost…

- Bebelusul a fost dus la spital in dupa-amiaza zilei de 5 ianuarie in stare extrem de grava, insa dupa cateva ore acesta s-a stins din viata. Medicii au diagnosticat copulul cu pneumonie severa, hipotermie generala, coma cerebrala si supradozaj de medicamente, scrie presa transnistreana.…

- Cel putin trei persoane au fost ranite prin injunghiere inainte ca atacatorul sa fie impuscat mortal de agenti de politie. Sute de agenti de politie au fost mobilizati la fata locului, unde este asteptat si Laurent Nunez, secretar de stat in Ministerul francez de Interne. Unul dintre raniti a murit…

- Acuzații de malpraxis la adresa a doi medici ginecologi din Maternitatea Buzau. Parinții unui bebeluș care a murit la o luna de la naștere susțin ca micuțul ar fi trait daca doctorițele care i-au facut controlul mamei ar fi vazut ca sarcina nu decurge normal. Familia a depus plangere la Poliție și la…