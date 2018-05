Stiri pe aceeasi tema

- Dupa imbelsugatele mese de acasa, in familie, in a doua zi de Paste galatenii au luat cu asalt padurea Garboavele din apropierea orasului unde au incins gratarele. Dar pentru ca era a doua zi de Paste, de pe mesele intinse in padure nu au lipsit ouale rosii, pasca sau cozonacul. Unii chiar au pus de…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, sustine ca hotararile CSAT si protocoalele secrete au afectat administrarea justitiei si ''sunt bombe puse la temelia statului de drept''. "Hotararile CSAT si protocoalele secrete, care au…

- Daniel Prodan, batjocorit și dupa moarte. Cum a pierdut procesul cu FRF. Soțul unei judecatoare, afaceri cu federația. Didi Prodan a decedat pe 16 noiembrie 2016, dupa o lupta crancena cu conducerea FRF instalata pe 5 martie 2014, dar nu se poate spune ca fostul stoper al naționalei a plecat impacat…

- „Am vazut declarațiile ridicole ale deputatului Florin Tripa. Domnul deputat traieste intr-o lume a lui, izolat de realitatea judetului Arad, de la care PSD, prin votul lui Tripa și al colegilor sai, a confiscat 45 de milioane de euro. Trec peste limbajul pe care il foloseste, deoarece nu mi-am propus…

- Cunoscutul luptator este absolvent la Drept, este tatic si vrea sa deschida o academie de arte martiale. Poreclit „Moartea din Carpați” pentru felul in care lupta atunci cand e in ring, Catalin Moroșanu a vorbit despre inceputurile lui in K1, dar si despre viata lui dincolo de lumea kick-boxingului.…

- Numarul total al cetatenilor cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral pe 28 februarie era de 18.897.092, cu 4.336 mai putini fata de data de 31 ianuarie, a informat Autoritatea Electorala Permanenta prin intermediul unui comunicat. Conform aceleiasi surse, diferentele apar ca urmare…

- Prima repriza a meciului Universitatea Craiova - Dinamo din sferturile de finala ale Cupei Romaniei a fost una dominata clar de olteni, dar și cu nervi mulți. VEZI AICI VIDEO! Spiritele s-au incins la jumatatea primei parți, la capatul unei faze prelungite de atac a Craiovei, la care jucatorii lui Mangia…

- V. Stoica SC Servicii de Gospodarire Urbana Ploiești le pregatește proprietarilor de autoturisme care folosesc parcarile cu plata de pe domeniul public al municipiului Ploiești mai multe variante de achitare a ocuparii acestor locuri: plata la ora și plata prin abonament, care poate fi abonament lunar,…