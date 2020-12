Asa arata viitorul model BMW M4 Cabrio (G23) 2021 Este vorba de generatia BMW M4 Cabrio (G23) care se prezinta pe o baza tehnica complet noua care are in premiera o cutie automata clasica ZF 8 Plus.

Sub capota se gaseste aceeasi motorizarea de trei litri turbo pe benzina intalnit si pe modelul M3 si M4, adica versiunea de baza de… Citeste articolul mai departe pe autolatest.ro…

Sursa articol: autolatest.ro

