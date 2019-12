Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa muncitori sunt vizati si persoane care sunt in functii de conducere pe piete unde aceasta marca nu este performanta. Conform surselor sunt vizate foarte multe pozitii din Europa de Este care este mult sub ceea ce asteapta Mercedes DE, iar piata auto din Romania nu este nici ea…

- Ungureanu continua sa prezinte pe retelele de socializare stare precara a spitalelor din România, dar si comportamentul neadecvat a personalului medical la vederea obiectivelor de filmare. Deputatul a tras o concluzie dura dupa vizita facuta în curtea secție de Boli Psihice a Spitalului…

- Romania are 14 mii de veterani si niciun centru pentru militarii raniti. Realitatea se poate schimba, si pentru asta este nevoie de implicare. Si de bani. Primii pasi se fac chiar astazi, cand la Cercul Militar...

- Pestera Ghetarul de sub Zgurasti din Munții Apuseni adaposteste cel mai mare lac subteran permanent din Romania. Pestera protejata, cunoscuta sub numele de „Peștera-aven”, se afla in comuna Garda de Sus din județul Alba, in Muntii Bihorului, pe versantul abrupt ce coboara din Dealul Mununa spre Valea…

- Maratonul organizat in capitala Romaniei, cel mai important eveniment sportiv al toamnei, a adunat la start in cele doua zile de intreceri peste 20.000 de oameni din 75 de țari. "Alergarea e grea", spune cineva din mijlocul unor tricouri colorate, privind medalia primita la finalul cursei. Sambata și…

- Unul dintre cei mai indragiți artiști din Cehia, cantarețul Karel Gott, s-a stins din viața marți, 1 octombrie, la varsta de 80 de ani. Numele lui, insa, este legat și de Romania, intrucat ani de zile a avut o relație cu celebra Corina Chiriac.

- Cel mai puternic cutremur din Albania, in ultimii 30 de ani, a fost inregistrat, sambata dupa-amiaza, cu magnitudinea de 5,6 grade pe scara Richter, urmat de mai multe replici puternice. Peste o suta de oameni au fost raniti si numeroase cladiri au fost avariate.

- Imagini in premiera din butoiul lui Dinca. Ce a ars monstrul din Caracal, resturile sunt vizibile VIDEO Au aparut primele imagini din butoiul in care se presupune ca Gheorghe Dinca a ars-o pe Alexandra Macesanu. Romania TV a facut publica o fotografie in care se pot observa cu usurinta resturile arse.…