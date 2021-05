Comisia Europeana, care a cerut luni statelor UE sa preia migranti din Italia pentru a ajuta aceasta tara confruntata cu un nou val de sosiri ale migrantilor pe Mediterana, nu a primit inca nicio oferta in acest sens din partea vreunui stat din UE, a declarat marti un purtator de cuvant comunitar citat de Reuters.

''Am avut pana in prezent contacte cu mai multe state membre. Pana acum nu am primit nicio promisiune concreta, cum ar fi, de exemplu, relocarea'', a spus purtatorul de cuvant.

