Așa arată un câmp bombardat din apropiere de Bahmut! Imagini din satelit FOTO Batalia de peste cinci luni pentru micul oraș Bahmut din estul Ucrainei a durat atat de mult timp și a provocat atat de multe morți și distrugeri incat, chiar daca Rusia va invinge, va fi o victorie cu un cost mare, spun experții militari, conform analize facute de Reuters. La randul lor, analiștii Institutului pentru Studiul Razboiului din Washington au transmis la finalul anului trecut ca Rusia a ajuns intr-un impas la Bahmut. Separat, ministerul britanic al Apararii a transmis saptamana aceasta ca trupele rusești probabil ca au acum controlul asupra celei mai mari parți a orașului Soledar,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

