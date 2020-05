Stiri pe aceeasi tema

- Din dorința de a pune umarul la relansarea turismului intern dupa ieșirea din perioada de izolare, un cunoscut blog de travel a demarat campania „Romania celor o mie de lumi” prin intermedia careia incearca sa aduca in atenția publicului și pensiuni turistice din Romania care seamana foarte bine cu…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma, intr-un dialog cu jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu, ca nici Romania, nici Europa nu vor iesi din criza la sfarsitul lunii mai si avertizeaza ca trebuie sa ne pregatim pentru ce-i mai rau din punct de vedere al relatiei noastre cu natura. Europarlamentarul…

- Criza generata de coronavirus a afectat puternic companiile cu activitate in Romania, iar multe și-au redus activitatea sau chiar au pus lacatul, trimițand oamenii in șomaj tehnic sau, mai rau, disponibilizandu-i. Sunt insa și companii carora le merge bine, caștiga noi clienți și fac angajari. Așa…

- Autoritațile au anunțat inca un deces din cauza complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Este vorba de o femeie de 53 de ani din Caraș-Severin fara alte probleme medicale. Bilanțul total a ajuns la 115 decese. Femeia a fost internata in Spitalul Județean din Reșița…

- Aproape un milion de romani au fost afectati de criza provocata de COVID 19. Mulți dintre ei au intrat in somaj tehnic, iar aproape 200 de mii au ramas fara loc de munca. Printre persoanele care se tem pentru viitorul lor sunt si femeile insarcinate.

- Presedintele Federatiei Romane de Baschet, Horia Paun, a trimis, luni, o circulara cluburilor din ligile nationale de baschet, masculin si feminin, in care solicita punctul de vedere cu privire la situatia fara precedent creata in baschetul romanesc de pandemia de coronavirus, precizeaza site-ul forului…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri seara ca isi anuleaza vizita prevazuta joi in Grecia, pentru a se concentra pe raspunsul la pandemia de coronavirus, transmite AFP, potrivit Agerpres.'Data fiind situatia in evolutie in Europa cu privire la COVID-19 si…