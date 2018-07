Stiri pe aceeasi tema

- Elevii care au terminat clasa a VIII-a au aflat marți cum s-au descurcat la probele de la Evaluarea Naționala. In 7 județe din țara niciun elev nu a reușit sa obțina media 10 dupa testele de la romana, matematica și limba materna. Este vorba de Teleorman, Sibiu, Harghita, Dambovița, Covasna, Caraș-Severin…

- Vestea reuniunii a uimit tot internetul. Trupa suedeza s-a reintors in studio, acolo unde au facut și o ședința foto care prezinta faptul ca nse pregatesc sa ne surprinda cu noi piese. In aprilie, faptul ca ABBA vor lansa un nou album dupa o pauza de 35 de ani dar și ca urmeaza un nou... View Article

- Citeste aici cum te influenteaza tranzitul retrograd al lui Neptun. Afla detalii despre cum te influnteaza cele trei evenimente astrale, in general, aici. Iata ce-ti rezerva astrele in amor, in saptamana 18-24 iunie 2018, avand in vedere evenimentele mentionate mai sus. Horoscop…

- Academia Rapid, echipa calificata la baraj pentru Liga a 3-a, a achiziționat astazi brandul Rapid, marca și culorile. Vestea a fost primita cu mare bucurie de Adrian Iencsi, fotbalist embematic al Rapidului. "Am primit o veste frumoasa pentru toți rapidiștii și pentru tot fotbalul romanesc. Suporterii…

- Din dorința de a avea nuanța parului dorita, partea feminina este dispusa sa faca multe compromisuri. Schimbarea aceasta nu ar trebui sa prezinte insa niciun dezavantaj fața de sanatatea podoabei capilare, insa educarea femeilor in acest sens este un proces destul de laborios. De multe ori motivul…

- Vestea ca Elena Udrea , care se afla in Costa Rica, cu statutul provizoriu de refugiat politic cat așteapta pronunțarea definitiva in dosarul „Gala Bute”, ar putea avea un serial la Netflix este subiectul preferat de toți cei care știu sa faca haz de necaz. ”Toata lumea vrea pe video, dar cum pe video…

- Oamenii mor… ce banal, nu-i așa? Dar cand in loc de tata spui moarte, intregul ințeles al lumii se schimba… brutal, nefericit, sinistru. Prezența nu se contorizeaza, dar unele absențe devin fatalitați! Nu ești niciodata pregatit pentru asta. Nici macar atunci cand știi cat de puțin a mai ramas. Intre…