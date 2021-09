Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au publicat, joi seara, pe Facebook, tomografiile computerizate cu reconstrucție tridimensionala a 4 pacienți nevaccinați, bolnavi de COVID-19, internați in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș” din București. „Nu va jucați cu sanatatea! Tomografiile computerizate…

- Pe pagina de Facebook RO Vaccinare a fost facuta o postare in care apar tomografiile computerizate cu reconstrucție tridimensionala a patru pacienți nevaccinați, bolnavi de COVID-19, recent internați in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Victor Babeș” din București. The post Cum arata…

- Cele patru fotografii prezinta diverse forme ale bolii.omografiile computerizate cu reconstrucție tridimensionala a patru pacienți nevaccinați, bolnavi de COVID-19, recent internați in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Victor Babeș” din București.❗️ Boala COVID-19 nu ține cont de varsta…

- Tomografiile computerizate ale patru pacienți nevaccinați care au fost diagnosticați cu COVID-19 au fost publicate joi de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV). Este vorba despre persoane internate recent la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Victor…

- CNCAV publica, joi seara, pe pagina oficiala de Facebook, tomografiile computerizate cu reconstrucție tridimensionala a 4 pacienți nevaccinați, bolnavi de COVID-19, internați in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș” din București, anunța Mediafax. „Nu va jucați cu…

- CNCAV a publicat, joi seara, pe pagina oficiala de Facebook, tomografiile computerizate cu reconstrucție tridimensionala a 4 pacienți nevaccinați, bolnavi de COVID-19, internați in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș” din București.

- CNCAV a publicat pe pagina oficiala de Facebook doua imagini: una cu un plaman afectat de COVID-19 și una cu un plaman sanatos. ”In imaginea din partea stanga este radiografia pulmonara a unui tanar, in varsta de 23 ani, cu o saturație de 72%. Tanarul s-a infectat la mare și, din pacate, nu este vaccinat…

- Managerul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Victor Babes" din Bucuresti, Simin Aysel Florescu, a declarat, sambata, ca 70% dintre paturile dedicate pacientilor COVID-19 sunt ocupate, iar sectia de terapie intensiva este plina de aproape o luna. "Din cauza cresterii bruste…