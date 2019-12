Frames: Forta de munca, cea mai mare provocare din 2020

Criza fortei de munca, accentuarea inflatiei, perspectivele deprecierii monedei nationale si extinderea blocajului financiar vor reprezenta, in 2020, cele mai importante provocari pentru mediul de afaceri. 2020 este vazut de majoritatea investitorilor drept un an in care masurile reale de… [citeste mai departe]