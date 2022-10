Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo va plati cea mai mare amenda din istoria clubului. Oficialii lui Manchester United au decis aceast lucru, dupa ce starul portughez a refuzat sa intre pe teren la meciul cu Tottenham și a plecat acasa deși partida nu se terminase. Atacantul care a caștigat de cinci ori Balonul de Aur…

- Cristiano Ronaldo este asteptat in locul lui Lionel Messi la PSG, dupa ce a fost scos din lotul lui Manchester United. Starul lusitan pare ca nu mai face parte din planurile lui Erik ten Hag, managerul fiind nemultumit de atitudinea sa. Lionel Messi este asteptat inapoi la Barcelona, la finalul sezonului.…

- Cristiano Ronaldo este un car de nervi și se teme ca deciziile antrenorului Erik Ten Hag ii vor pune in pericol prestațiile de la Campionatul Mondial care incepe fix peste o luna. Starul portughez a privit de pe banca meciul Manchester United – Tottenham și a plecat la cabine in minutul 90. Gary Lineker…

- Inter Miami, echipa lui David Beckham din MLS, pregatește o oferta pentru Cristiano Ronaldo. Starul portughez ar putea in sfarșit sa plece de la Manchester United. Englezii de la The Sun noteaza ca Ronaldo ar lua in calcul plecarea la echipa lui David Beckham dupa ce Erik ten Hag l-a ținut pe banca…

- Cristiano Ronaldo urma sa incaseze un bonus colosal din partea celor de la Al-Hilal. Echipa din Arabia Saudita il platea regeste pe starul lusitan, insa transferul nu s-a materializat si atacantul a ramas la Manchester United pentru inca un sezon. Cristiano Ronaldo a primit o oferta din Golf, in perioada…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) este aproape sa se desparta de Manchester United, dupa ce in ultimele saptamani impresarul varfului portughez, Jorge Mendes (56 de ani), a negociat cu mai multe formații de top. Ronaldo s-ar afla la un pas sa revina acasa in Portugalia și sa semneze cu Sporting Lisabona,…

- Cristiano Ronaldo pleaca de la Manchester United. Pentru starul portughez intoarcerea pe Old Trafford, vara trecuta, nu a fost incununata de succes. Cum echipa a ratat participarea in Champions League, CR7 iși dorește enorm sa se transfere la o grupare care sa-i asigure prezența in competiția pe care…

- Cristiano Ronaldo și-a inaugurat al cincilea hotel. Starul de la Manchester United și-a construit și un adevarat imperiu hotelier. El deține acum, in colaborare cu Pestana Group mai multe astfel de afaceri situate in Lisabona, Madrid, New York, dar și in Insula Madeira, locul unde s-a nascut. Cristiano…