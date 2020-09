Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Compartimentului de Ordine Publica Bacau au depistat si retinut un barbat, de 35 de ani, din comuna Letea-Veche, dat in urmarire nationala pentru comiterea de infractiuni la regimul circulatiei rutiere. Ieri, 16 iunie a.c., politistii au depistat un barbat care era dat in urmarire…

- Ieri, 15 iunie 2020, in jurul orei 19.00, polițiștii din Teiuș l-au depistat pe un barbat de 36 de ani, din comuna Livezile, jin timp ce conducea un autoturism, pe DN 1, in afara orașului Teiuș, avand dreptul de a conduce suspendat. Fața de barbat, a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii…

- Polițiștii clujeni au nevoie de ajutorul cetațenilor pentru a gasi un barbat in varsta de 59 de ani, comuna Baciu, județul Cluj, care a plecat de la domiciliu in data de 14 iunie si nu s-a mai intors.”Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 14 iunie a.c., in jurul orei 11.00, TAKACS…

- Doua clanuri de romi s-au batut cu sabii, cuțite in trafic intr-un cartier din Craiova. O mașina in care se aflau mai mulți romi a fost urmarita și oprita in trafic. Unul dintre membrii clanuruilor a ajuns la spital, iar mai multe masini au fost avariate. Citeste si: Bataie cu sabii si cutite…

- Un scandal de proportii a avut loc vineri seara, 12 iunie, in zona intersectiei Bulevardului Nicolae Balcescu cu Spiru Haret, din municipiul Buzau, acolo unde politistii au fost chemati sa potoleasca un tanar de etnie roma care a amenintat cu cutitul mai multe angajate ale firmei de transport public…

- Un barbat de 47 de ani, din Stoina, Gorj, care conducea un autoturism pe DN 6B, prin Simnicu de Sus, a lovit un barbat de 82 de ani, din localitate, care s-ar fi angajat in traversarea neregulamentara a drumului public.In urma accidentului, pietonul a fost transportat la spital constient.A fost intocmit…

- In cursul serii de joi, 11 iunie, o mașina a cazut intr-o rapa din Moisei, inregistrandu-se o victima, conștienta, neincarcerata. La fața locului au intervenit echipaje: EPA , SAJ B2 și un echipaj de la descarcerare Borșa. Pacientul a refuzat transportul la spital. Informații furnizate de Serviciul…

- Polițiștii din Alba Iulia au identificat și reținut un barbat din Alba Iulia care este cercetat pentru furt. Acesta și-ar fi insușit produse alimentare dintr-un magazin din municipiu și a refuzat sa achite contravaloarea lor. La data de 10 iunie 2020, polițiștii din Alba Iulia au luat masura reținerii,…