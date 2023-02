Stiri pe aceeasi tema

- Peste 22.000 de persoane au murit, in Turcia și Siria, ca urmare a cutremurului devastator de luni dimineața, iar acest bilanț uriaș este tot mai vizibil pe teren, in zonele afectate, unde cimitirele sunt complet copleșite de numarul mare de decese, relateaza The Guardian. In districtul Afrin din nord-estul…

- Un logodnic turc plange și sufera dupa mireasa lui care nu va mai fi niciodata, aceasta murind in cutremurul de luni din Turcia. Yunus Emre Kaya și logodnica lui Gulcin planuiau o viața impreuna inainte de cutremurul devastator de luni ce le-a spulberat visele. Doua zile mai tarziu, Kaya și-a luat un…

- Un cercetator de la Universitatea Kocaeli a reușit sa capteze, intr-o inregistrare audio, sunetul pe care cutremurul cu magnitudinea de 7.7 grade pe scara Richter care a lovit, luni, violent Turcia și Siria. In inregistrare a fost surprins sunetul produs de undele cutremurului care se lovesc de rocile…

- Detinutii s-au rasculat luni, 6 februarie, intr-o inchisoare din Rajo, nord-vestul Siriei, in urma cutremurului, și putin 20 de detinuti au evadat din inchisoarea in care se afla in majoritate membri ai gruparii Stat Islamic, a transmis agenția France Presse, preluata de News.ro . In inchisoarea politiei…

- Imagini dramatice filmate din drona arata cum salvatorii cauta cu mainile goale printre mormane de moloz supraviețuitori ai cutremurelor care au devastat Turcia și Siria. Filmarea din drona a fost facuta in orașul turcesc Adana, unde salvatorii cauta printre daramaturile unei cladiri prabușite, conform…

- Un reporter al postului HBR TV a fost surprins in direct de una dintre replicile cutremurului care a lovit sud-estul Turciei, luni, 6 februarie. Pe un fundal asigurat de sunetul sirenelor mașinilor de salvare, reporterul se afla pe un bulevard principal din Malatya, oraș cu peste 400.000 de locuitori,…

- Un nou cutremur, cu magnitudinea de 7,5, a lovit luni la pranz centrul Turciei, a anunțat Centrul Seismologic European-Mediteranean, preluat de Reuters, scrie Hotnews. Agenția pentru dezastre turca AFAD a spus ca al doilea mare cutremur a avut o magnitudine de 7,6 și epicentrul la Kahramanmaras. De…

- Bilanțul victimelor cutremurului puternic care a lovit luni dimineața sudul Turciei ar putea ajunge pana la 10.000 de persoane, au declarat specialiștii Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS). USGS considera ca in proporție de 47% exista posibilitatea ca numarul victimelor sa fie intre 1.000…